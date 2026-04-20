У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по стратегічних об'єктах російських військ на окупованих територіях та в РФ. Удари були спрямовані на нафтову інфраструктуру, флот та логістичні центри ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.

Зазначається, що виведення цих об'єктів з ладу має ускладнити забезпечення російських підрозділів пальним.

Крім того, у тимчасово окупованому Севастополі були уражені два великі десантні кораблі. Наразі ступінь пошкоджень суден уточнюється.

Також зафіксовано влучання по складах боєприпасів у районах населених пунктів Урзуф (Донеччина) та Локня (Білгородська область РФ).

Окрім того, знищений склад безпілотників у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони продовжують роботу над зниженням наступального потенціалу окупаційних військ.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.