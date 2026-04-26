26 квітня 2026, 14:25

Сили оборони атакували нафтопереробний завод в РФ - Генштаб

Протягом 25 квітня та в ніч на 26 квітня Сили оборони завдали низки уражень по обʼєктах противника на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, серед уражених цілей нафтопереробний завод

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові уразили нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославлі на території РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу.

Зазначається, що це один із ключових обʼєктів російської нафтопереробної галузі. На рік там переробляють близько 15 мільйонів тонн нафти. Ступінь збитків уточнюється.

Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ також підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Донеччині росіяни вдарили по багатоповерхівці: є загиблі
26 квітня 2026, 14:55
На Донеччині окупанти вдарили по будинках та церкві: є загиблі
26 квітня 2026, 13:30
Вибух на Харківщині: тяжко поранений чоловік - що сталось
26 квітня 2026, 13:00
На Рівненщині отримала вирок жінка, яка збила відомого оленя Бориса
26 квітня 2026, 12:40
У мережі з'явились супутникові кадри ураженого Туапсинського НПЗ
26 квітня 2026, 12:15
Росіяни накрили дронами Харківщину: є пораненні
26 квітня 2026, 10:55
Прикордонники показали, як нищать російський "Град" (ВІДЕО)
26 квітня 2026, 10:35
На Львівщині 15-річний хлопець погрожував 10-річній дівчинці іграшковим пістолетом
25 квітня 2026, 19:42
На Полтавщині Jaguar врізався у зупинку: водій помер
25 квітня 2026, 18:54
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
