Сили оборони атакували нафтопереробний завод в РФ - Генштаб

Протягом 25 квітня та в ніч на 26 квітня Сили оборони завдали низки уражень по обʼєктах противника на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, серед уражених цілей нафтопереробний завод

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові уразили нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославлі на території РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу.

Зазначається, що це один із ключових обʼєктів російської нафтопереробної галузі. На рік там переробляють близько 15 мільйонів тонн нафти. Ступінь збитків уточнюється.

Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ також підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.