13:49  20 квітня
Матір та бабуся не вірили: на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку
15:35  20 квітня
Український музикант загинув внаслідок теракту в Києві
14:34  20 квітня
Бив та змушував жити в контейнері: на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2026, 23:15

"Не всі громади виконують те, що треба": Зеленський розповів, якою буде наступна зима через ймовірні атаки РФ

Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Президент України розповів, що наразі уряд перевіряє роботу з об’єктами енергетики та інфраструктури. Йдеться про критичні об'єкти для проходження наступної зими

Про це сказав президент України у своєму зверненні, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зазначив, що цю зиму Україна пройшла, проте це було непросто. Він додав, що зараз неможливо сказати, якою буде ситуація наступної зими. Президент переконаний, що треба бути готовими до будь-яких сценарів.

Тому для кожного нашого регіону визначені об’єкти, які потребують особливого захисту, та об’єкти, які потребують першочергової відбудови після ударів цієї зими. Терміни виконання жорсткі.

"Це стосується також і альтернативних джерел постачання електрики та тепла, особливо в містах, як Київ, де багато залежить від централізованого постачання, яке для Росії завжди – головна мішень. Побудувати захист, підготувати резерви, дати достатній обсяг постачання тепла та електрики – це завдання для всіх рівнів влади. Обласна влада, місцеві влади мають свою частину відповідальності й мають поставитися до цього на сто відсотків серйозно", - пояснив Зеленський.

Він додав, що наразі не всі області та громади виконують те, що треба. Однак, говорить президент, уряд буде слідкувати максимально, щоб кожен регіон був підготовлений.

Також президент прокоментував підозру двом поліцейським, які втекли під час теракту в Києві. За словами Володимира Зеленського, вони повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю.

"Повинна бути відповідальність. Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись. І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше НЕ було. Має бути безпека для всіх", - сказав президент.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі також з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський президент Офіс президента звернення
