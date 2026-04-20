Снайпер в "Азові": як пройти відбір у підрозділ
У 12-й бригаді «Азов» відкрито вакансію снайпера. Хто проходить відбір, які завдання виконують бійці і як долучитися до підрозділу.
На війні багато залежить від людей, яких противник навіть не бачить. Снайпери працюють на дистанції – спостерігають за позиціями, відстежують рух і вибирають момент для пострілу.
Один влучний постріл може зірвати ротацію, прибрати коригувальника або змусити підрозділ противника змінити позиції. Тому снайперів готують довго і відбирають уважно.
Зараз снайперський підрозділ легендарної 12-ї бригади "Азов" шукає нових людей. Кандидати проходять підготовку і після цього працюють разом із бійцями, які вже мають бойовий досвід. А ви бачите себе у ролі снайпера?
Один постріл після кількох годин очікування
Снайперська робота починається не зі стрільби. Часто це години спостереження: лежати на позиції, дивитися в оптику і чекати, коли з’явиться ціль.
Тому під час відбору звертають увагу не лише на навички стрільби.
До кандидатів є кілька вимог:
-
Придатність до військової служби за станом здоров’я і психологічною стійкістю;
-
навички стрільби зі стрілецької зброї (від мінімального рівня);
-
розуміння, як працює стрілецька зброя і які має характеристики.
-
уважність і здатність довго концентруватися;
-
досвід військової служби буде перевагою.
Частина кандидатів приходить із цивільного життя. Інші вже мають військовий досвід або працювали зі зброєю.
Які задачі виконує снайпер на фронті?
Снайпер у підрозділі виконує не лише вогневі задачі. Часто його робота пов’язана зі спостереженням і передачею інформації.
До основних задач належать:
-
Ураження важливих цілей противника на дистанції;
-
спостереження за переміщенням сил противника;
-
збір розвідувальної інформації;
-
підготовка та маскування позицій;
-
обслуговування зброї і спорядження.
У більшості випадків снайпер працює у парі. Один боєць веде спостереження, інший виконує постріл.
Як проходить підготовка снайперів?
Після відбору кандидати проходять підготовку під керівництвом інструкторів із бойовим досвідом.
Навчання включає:
-
Роботу зі стрілецькою і снайперською зброєю;
-
вивчення балістики;
-
маскування і облаштування позицій;
-
роботу у парі та спостереження.
Більшість занять проходить у польових умовах.
Як долучитися як снайпер?
У підрозділі набирають нових людей. Так, у вас може бути відсутній досвід, але якщо покажете бажання і готовність вчитися, то наставники допоможуть. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом, тому не варто боятися, що теоретики передадуть, як треба і як не треба воювати.
Робота підходить не всім: інколи доводиться довго чекати, уважно дивитися і не поспішати з рішеннями.
Якщо ви розглядаєте такий напрям служби – подайте анкету на сайті azov.org.ua і зазначте в коментарі, що хочете саме у снайперський підрозділ.