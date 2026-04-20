Актуально

Фото: АЗОВ

У 12-й бригаді «Азов» відкрито вакансію снайпера. Хто проходить відбір, які завдання виконують бійці і як долучитися до підрозділу.

На війні багато залежить від людей, яких противник навіть не бачить. Снайпери працюють на дистанції – спостерігають за позиціями, відстежують рух і вибирають момент для пострілу.

Один влучний постріл може зірвати ротацію, прибрати коригувальника або змусити підрозділ противника змінити позиції. Тому снайперів готують довго і відбирають уважно.

Зараз снайперський підрозділ легендарної 12-ї бригади "Азов" шукає нових людей. Кандидати проходять підготовку і після цього працюють разом із бійцями, які вже мають бойовий досвід. А ви бачите себе у ролі снайпера?

Один постріл після кількох годин очікування

Снайперська робота починається не зі стрільби. Часто це години спостереження: лежати на позиції, дивитися в оптику і чекати, коли з’явиться ціль.

Тому під час відбору звертають увагу не лише на навички стрільби.

До кандидатів є кілька вимог:

Придатність до військової служби за станом здоров’я і психологічною стійкістю;

навички стрільби зі стрілецької зброї (від мінімального рівня);

розуміння, як працює стрілецька зброя і які має характеристики.

уважність і здатність довго концентруватися;

досвід військової служби буде перевагою.

Частина кандидатів приходить із цивільного життя. Інші вже мають військовий досвід або працювали зі зброєю.

Які задачі виконує снайпер на фронті?

Снайпер у підрозділі виконує не лише вогневі задачі. Часто його робота пов’язана зі спостереженням і передачею інформації.

До основних задач належать:

Ураження важливих цілей противника на дистанції;

спостереження за переміщенням сил противника;

збір розвідувальної інформації;

підготовка та маскування позицій;

обслуговування зброї і спорядження.

У більшості випадків снайпер працює у парі. Один боєць веде спостереження, інший виконує постріл.

Як проходить підготовка снайперів?

Після відбору кандидати проходять підготовку під керівництвом інструкторів із бойовим досвідом.

Навчання включає:

Роботу зі стрілецькою і снайперською зброєю;

вивчення балістики;

маскування і облаштування позицій;

роботу у парі та спостереження.

Більшість занять проходить у польових умовах.

Як долучитися як снайпер?

У підрозділі набирають нових людей. Так, у вас може бути відсутній досвід, але якщо покажете бажання і готовність вчитися, то наставники допоможуть. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом, тому не варто боятися, що теоретики передадуть, як треба і як не треба воювати.

Робота підходить не всім: інколи доводиться довго чекати, уважно дивитися і не поспішати з рішеннями.

Якщо ви розглядаєте такий напрям служби – подайте анкету на сайті azov.org.ua і зазначте в коментарі, що хочете саме у снайперський підрозділ.