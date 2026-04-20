20 квітня 2026, 13:49

Матір та бабуся не вірили: на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку

Фото: ОГП
У Вінницькому районі взяли під варту 42-річного чоловіка, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над дитиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Про злочин стало відомо після великодніх свят. Керівництво школи повідомило поліцію, що 13-річна учениця зізналася шкільному психологу, що зазнає систематичного насильства з боку вітчима. Поштовхом до розмови стали синці на руках дитини, які педагоги помітили після вихідних.

Дитина зізналася, що вітчим ґвалтував її протягом двох років – майже щотижня з 11-річного віку. За словами потерпілої, вперше це сталося, коли вони залишилися вдома самі: тоді чоловік зв’язав її та вчинив наругу. Дівчинка намагалася розповісти про все матері та бабусі, але рідні їй не повірили.

Поліція затримала підозрюваного та провела обшук. Первинний медичний огляд підтвердив слова дитини, наразі тривають експертизи.

Відомо, що в сім’ї виховуються ще хлопчики, вони не постраждали.

Наразі дівчинка перебуває у спеціалізованому закладі, де з нею працюють психологи.

Суд відправив затриманого під варту без права внесення застави. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінниччині винесли вирок ґвалтівнику 9-річного хлопчика. За знущання з дитини зловмисник решту життя проведе за ґратами.

затримання події Вінницька область згвалтування дитина неповнолітня зловмисник
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58
Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43
Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40
Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36
На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25
У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12
Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59
На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55
На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
20 квітня 2026, 15:52
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
