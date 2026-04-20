У Вінницькому районі взяли під варту 42-річного чоловіка, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над дитиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Про злочин стало відомо після великодніх свят. Керівництво школи повідомило поліцію, що 13-річна учениця зізналася шкільному психологу, що зазнає систематичного насильства з боку вітчима. Поштовхом до розмови стали синці на руках дитини, які педагоги помітили після вихідних.

Дитина зізналася, що вітчим ґвалтував її протягом двох років – майже щотижня з 11-річного віку. За словами потерпілої, вперше це сталося, коли вони залишилися вдома самі: тоді чоловік зв’язав її та вчинив наругу. Дівчинка намагалася розповісти про все матері та бабусі, але рідні їй не повірили.

Поліція затримала підозрюваного та провела обшук. Первинний медичний огляд підтвердив слова дитини, наразі тривають експертизи.

Відомо, що в сім’ї виховуються ще хлопчики, вони не постраждали.

Наразі дівчинка перебуває у спеціалізованому закладі, де з нею працюють психологи.

Суд відправив затриманого під варту без права внесення застави. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінниччині винесли вирок ґвалтівнику 9-річного хлопчика. За знущання з дитини зловмисник решту життя проведе за ґратами.