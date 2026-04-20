Фото: ОГП

У місті Городок Львівського району викрили підприємця, який протягом 23 років тримав чоловіка у трудовому рабстві. Потерпілий, якому зараз 71 рік, провів у неволі майже третину життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Історія розпочалася у 2002 році, коли мешканка Городка попросила підприємця допомогти її братові з роботою та житлом. На той момент чоловікові було 47 років, він мав проблеми з алкоголем, і родина шукала для нього окреме помешкання. Оскільки чоловіки колись товаришували, бізнесмен погодився взяти його на роботу по господарству з проживанням та оплатою.

Проте з часом домовленість переросла у жорстоку експлуатацію. Якщо у перші роки чоловік міг вільно відвідувати сестру та залишати територію, то згодом його позбавили цієї можливості. За свою працю він не отримував грошей – роботодавець видавав лише їжу, цигарки та забезпечував "дах над головою".

Протягом років обов’язки чоловіка змінювалися. Спочатку він допомагав будувати триповерховий будинок бізнесмена, а пізніше виконував важку фізичну роботу: рубав дрова, косив траву та збирав урожай. Про те, що і коли потрібно зробити, підприємець повідомляв як при зустрічі, так і по телефону.

Щороку з березня по жовтень чоловіка вивозили на агропромислове господарство охороняти озеро та доглядати за свинями.

У Городку чоловік мешкав у господарській будівлі з бетонною підлогою. Через одинарні двері, що вели прямо на вулицю і не зачинялися щільно, обігріти кімнату буржуйкою було неможливо. Водопостачання було відсутнє, а туалетом слугувала вигрібна яма.

На території ферми чоловік жив у металевому контейнері без вікон, утеплення, електрики та води. Мився в озері, а воду для пиття брав із джерела неподалік.

У потерпілого не було змінного одягу чи постільної білини, а його паспорт забрав "роботодавець".

Підприємець ігнорував скарги чоловіка на здоров’я. Коли якість роботи його не влаштовувала, він застосовував силу – бив робітника палкою, кричав та принижував його.

Звільнити чоловіка вдалося лише наприкінці вересня 2025 року після того, як міграційна поліція отримала інформацію про незаконну експлуатацію людини. Медики діагностували у 71-річного потерпілого хронічні хвороби серцево-судинної системи, травми рук та повну відсутність зубів. Судово-психіатрична експертиза підтвердила погіршення його психоемоційного стану через роки ізоляції та відсутність нормального спілкування.

Наразі потерпілий перебуває в геріатричному пансіонаті.

Підприємцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Слідство триває.

