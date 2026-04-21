Більше не холостячка: співачка Катерина Павленко вперше підтвердила свої стосунки

Співачка Катерина Павленко зазвичай не коментувала своє особисте життя. Однак тепер вона зізналась, що в неї з'явився коханий чоловік

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

За словами Катерини Павленко, тривалий час вона із цим чоловіком дружила. Лише згодом у них зав'язались романтичні стосунки. Проте вона не стала уточнювати, коли саме це сталось.

"Це та ситуація, коли просто дружба переросла в щось більше цілком природньо і не те, щоб ми це планували. Я не знаю, звідки рахувати, бо ми спілкуємося дуже давно", - говорить співачка.

При цьому артистка наразі залишає інтригою ім'я свого обранця та чим він займається.

Нагадаємо, раніше Катерина Павленко розповідала, що в минулому вона не мала романтичних стосунків з жінками й не мала таких почуттів. Проте, за її словами, вона може захоплюватися дівчатами.