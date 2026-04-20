Вибухи у Харкові: росіяни вдарили дроном - є постраждалі

Про це повідомив мер Харкова, передає RegioNews.

За словами Ігоря Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном по Основ'янському району. Внаслідок падіння уламків у багатоквартирних та приватних будинках вибиті вікна. Решта наслідків уточнюється. Відомо, що постраждало п'ятеро людей.

Також через кілька годин росіяни знову атакували Харків. На цей раз ворог скерував дрон на Холодногірський район. За словами міського голови, є інформація про постраждалих. Їхня кількість та стан уточнюються.

Нагадаємо, раніше під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебував 31 населений пункт Херсонської області. Через російські удари дістали поранення 9 людей.