"Не все общины выполняют то, что нужно": Зеленский рассказал, какой будет следующая зима из-за вероятных атак РФ

Президент Украины рассказал, что правительство проверяет работу с объектами энергетики и инфраструктуры. Речь идет о критических объектах для прохождения следующей зимы

Об этом сказал президент Украины в своем обращении, передает RegioNews.

Владимир Зеленский отметил, что эта зима Украина прошла, однако это было непросто. Он добавил, что сейчас невозможно сказать, какой будет ситуация следующей зимой. Президент убежден, что нужно быть готовыми к любым сценариям.

Поэтому для каждого нашего региона определены объекты, требующие особой защиты, и объекты, требующие первоочередного восстановления после ударов этой зимой. Сроки выполнения жесткие.

"Это касается также и альтернативных источников поставок электричества и тепла, особенно в городах, как Киев, где многое зависит от централизованных поставок, которые для России всегда – главная мишень. Построить защиту, подготовить резервы, дать достаточный объем снабжения теплом и электричеством – это задача для всех уровней власти. Областные власти, местные власти имеют свою часть ответственности и должны отнестись к этому на сто процентов серьезно", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что пока не все области и общины выполняют то, что нужно. Однако, говорит президент, правительство будет следить максимально, чтобы каждый регион был подготовлен.

Также президент прокомментировал подозрение двум полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве. По словам Владимира Зеленского, они должны были сделать все, чтобы остановить убийцу.

"Должна быть ответственность. Рассчитываю, что следующие процессуальные шаги по ним не будут затягиваться. И должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - сказал президент.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли , еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети также появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.