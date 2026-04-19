Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
19 квітня 2026, 13:28

Чому довга війна руйнує суспільство зсередини

Адептам вічної війни слід приготуватися вічно жити в суцільному й безперервному треші
Адептам вічної війни слід приготуватися вічно жити в суцільному й безперервному треші
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Коли будь-який перехожий може розстріляти будь-кого, хто йде по тротуару.

Безугавна й безупинна війна з кожним місяцем безпросвітку невідворотно продукуватиме психічно хворих, озлоблених, осатаніліх, бруталізованих, мілітаризованих, травмованих, стресованих, агресивних, накручених людей, усіх яких не перевіриш на предмет місця народження й ідеологічних переконань.

Ментально-когнітивні зрушення з наступним знелюдиненням, отвариненням і знеціненням людського життя – це (пишу капслоком, бо ніяк не доходить до незламних) ПРОДУКТ ВІЧНОЇ ВІЙНИ.

Чи то свої психопати, чи засланці, чи випадкові, чи підіслані – немає значення. Чим довше війна триватиме – тим нижче падатиме планка. Глорифікація смерті, помножена на примус загинути, помножена на знецінення життя, помножена на неконтрольовану ненависть, – усе вкупі творить національну катастрофу, виходити з якої не лишиться кому.

Довгі війни тим небезпечні, що вони саморуйнують підвалини людських спільнот, їхньої поведінки, етики, взаємин і правил співжиття. Довгі війни небезпечні відсутністю дна.

Довгі війни неминуче ділять суспільство на 2 категорії: вбивці і вбиті. Можете вибирати, якщо хочете.

Україна РФ війна стрілянина убивство суспільство вбивця психічні розлади
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
