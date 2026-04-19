Чому довга війна руйнує суспільство зсередини

Адептам вічної війни слід приготуватися вічно жити в суцільному й безперервному треші

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Коли будь-який перехожий може розстріляти будь-кого, хто йде по тротуару.

Безугавна й безупинна війна з кожним місяцем безпросвітку невідворотно продукуватиме психічно хворих, озлоблених, осатаніліх, бруталізованих, мілітаризованих, травмованих, стресованих, агресивних, накручених людей, усіх яких не перевіриш на предмет місця народження й ідеологічних переконань.

Ментально-когнітивні зрушення з наступним знелюдиненням, отвариненням і знеціненням людського життя – це (пишу капслоком, бо ніяк не доходить до незламних) ПРОДУКТ ВІЧНОЇ ВІЙНИ.

Чи то свої психопати, чи засланці, чи випадкові, чи підіслані – немає значення. Чим довше війна триватиме – тим нижче падатиме планка. Глорифікація смерті, помножена на примус загинути, помножена на знецінення життя, помножена на неконтрольовану ненависть, – усе вкупі творить національну катастрофу, виходити з якої не лишиться кому.



Довгі війни тим небезпечні, що вони саморуйнують підвалини людських спільнот, їхньої поведінки, етики, взаємин і правил співжиття. Довгі війни небезпечні відсутністю дна.

Довгі війни неминуче ділять суспільство на 2 категорії: вбивці і вбиті. Можете вибирати, якщо хочете.