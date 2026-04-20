Напад на приміщення ТЦК на Прикарпатті: зловмисника відправили за ґрати

Інцидент стався у вересні минулого року. Група чоловіків застосувала силу до військових ТЦК та пошкодила приміщення пункту. Через це також тимчасово була зірвана робота ТЦК.

Обвинувачений на суді визнав провину. Він також перерахував 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Зокрема, тепер він повинен компенсувати понад 19 тисяч гривень витрат на експертизи. Його засудили до 1 року і 6 місяців позбавлення волі.

Раніше інші учасники інциденту теж отримали вироки: один отримав рік ув’язнення, інший - 4 роки за завдання тяжких травм.

Нагадаємо, в Україні від початку дії воєнного стану зафіксовано понад 600 нападів на працівників ТЦК та СП. Найбільше таких інцидентів – на Харківщині (69), Києві (53) та на Дніпропетровщині (45).