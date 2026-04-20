У Ніжині на Чернігівщині 11-річний хлопчик поранив 12-річного товариша з пістолета, який знайшов три дні тому і заховав удома.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

"Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет", — повідомили правоохоронці.

На місце події прибули слідчо-оперативна група і ювенальні поліцейські.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов пістолет, забрав його додому і заховав.

Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл — 12-річний хлопчик дістав поранення ноги.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Небезпеки для життя хлопчика немає.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучили і направили на експертизу.

Вирішується правова кваліфікація події.

