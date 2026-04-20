Обмеження світла 21 квітня: в Укренерго попередили, до чого готуватися

В Україні через удари російської армії по енергетиці часто вимушені запроваджувати обмеження. В Укренерго роз'яснили, яка прогнозується ситуація на завтра

У вівторок, 21 квітня, в Україні не прогнозують графіків відключення світла. При цьому енергетики закликають українців обмежити користування потужними приладами у вечірні години: з 17:00 до 22:00.

Проте варто зазначити, що інколи ситуація може змінюватися впродовж доби. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, раніше Україна знову почала продавати електроенергію за кордон. Це сталось уперше з листопада 2025 року.