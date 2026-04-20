20 квітня 2026, 23:40

На Миколаївщині російський військовий зґвалтував неповнолітню

20 квітня 2026, 23:40
Фото з відкритих джерел
Прокурори спеціалізованого підрозділу Офіс Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового. Відомо, що він на території України зґвалтував неповнолітню

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді 2022 року підрозділи бійців Росгвардії окупували один із населених пунктів на Миколаївщині. Тоді один із окупантів, погрожуючи зброєю, силоміць посадив двох неповнолітніх дівчат до автомобіля. Згодом він привіз їх до квартири, де перебували інші російські військові.

Відомо, що коли обвинувачений залишився з однією з дівчат наодинці, він застосував до неї фізичне насильство та зґвалтував її.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом особам, причетним до катівень у Херсоні. За даними слідства, у підвалі захопленої будівлі в центрі тимчасово окупованого міста у 2022 році цивільних систематично утримували незаконно та піддавали катуванням. Людей тримали в антисанітарних умовах – без вікон і освітлення.

