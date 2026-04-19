Україна і зброя: небезпечна ілюзія "захисту"

Кожна стрілянина в Україні за участю якогось психа пробуджує голоси лобістів дозволити вільне володіння зброєю в країні

Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко

Привід є привід, звісно. Але таке враження, що люди хочуть, щоб такі трагедіі траплялись не раз на рік, а раз на тиждень.

Бо зараз в Україні багато нездорових людей. Але, на щастя, у них немає зброї. Такі випадки – трагічний виняток, а не правило.

І так, після війни і під час війни на руках у людей багато зброї. І це проблема. І збільшення зброї на руках – це збільшення проблеми, а не іі рішення.

І яскравий приклад, що зброя не має бути дозволена – США. Де є вільний обіг зброї. І де є сотні масових розстрілів на рік. Де великі міста менш безпечні ніж Київ під час війни. Сотні таких випадків, які стались в Києві і є для нас винятковою трагедією. В США це норма. Звична історія.

Тому США і є єдиною з цивілізованих країн, де дозволено вільне володіння зброєю. Але в США і Трампа президентом обрали.

І не треба аргументи, що зброя у людей допомогла б. У США, де в кожного може бути зброя, лише 3 відсотки нападів зупиняється іншими цивільними зі зброєю. Лише три!!! Певно 97 чи більше відсотків цих нападів не сталось би, якби не дикунський дозвіл на володіння зброї кожному фріку.

Тому якщо ми хочемо збільшити кількість українців, що гинуть в мирних містах від куль – то вільний обіг зброї це логічне рішення. Але це не логічне бажання...