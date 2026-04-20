На Хмельниччині судять чоловіка, який продав свого сина на 2 тисячі гривень

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу чоловіка, якого підозрюють у незаконній передачі 14-річного сина для жебрацтва. Стало відомо, що вирішив суд

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

32-річний житель Волочиської громади продав неповнолітнього сина для трудової експлуатації, зокрема для жебрацтва на території Хмельницького. За це він отримав 2 тисячі гривень.

В апеляційній скарзі сторона захисту просила змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю та зменшити заставу до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Адвокат просив врахувати, що чоловік утримує цивільну дружину та її п’ятьох дітей.

Апеляційний суд відхилив ці вимоги. На думку суду тримання під вартою є необхідним і виправданим. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 302 800 гривень.

Нагадаємо, раніше 32-річна жителька села Ільниця Хустського району за 1000 доларів США "здала в оренду" на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку.