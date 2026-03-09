12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 13:15

У Львові жінка вигадала рідкісне захворювання для виплат

09 березня 2026, 13:15
У Львові судили жінку, яка незаконно отримувала державні виплати. Для цього вона використала підроблені медичні довідки про нібито рідкісне захворювання свого малолітнього сина

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Жінка підробила медичні довідки про нібито рідкісне захворювання свого малолітнього сина. Згодом вона отримувала компенсацію за програмою "Муніципальна няня", а також допомогу для осіб, які доглядають за хворою дитиною. Впродовж майже двох років їй виплатили понад 230 тисяч гривень бюджетних коштів:

  • 43 065 грн компенсації за програмою "муніципальна няня" (серпень 2024 — січень 2025 року);
  • 62 024,60 грн допомоги по догляду за хворою дитиною (квітень 2024 — квітень 2025 року).

Жінка розкаялась, також частково відшкодувала збитки (повернула 7 тисяч гривень). Суд призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробуванням на рік.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вкрав картку з виплатами за загиблого військового і "балував себе" покупками. Суд призначив йому покарання.

