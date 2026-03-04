В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру

Ілюстративне фото

В Україні фіксують подорожчання природного газу. Зараз вартість досягнула найвищої позначки з червня 2025 року

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

З початку тижня природний газ на українському ринку подорожчав на 20% до 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. З червня 2025 року це найвища ціна. Зростання вартості пов'язують із війною на Близькому Сході. Зокрема із тим, що найбільші постачальники (наприклад, Катар) зупинили виробництво через удари Ірану.

Також причиною називають скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.

При цьому важливо наголосити, що для споживачів ціна лишається фіксованою: 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.

Нагадаємо, також в Україні відчутно подорожчало паливо. Зокрема, середня вартість автогазу досягла позначки 40 гривень за літр.