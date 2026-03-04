18:45  04 березня
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 23:55

В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру

04 березня 2026, 23:55
Ілюстративне фото
В Україні фіксують подорожчання природного газу. Зараз вартість досягнула найвищої позначки з червня 2025 року

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

З початку тижня природний газ на українському ринку подорожчав на 20% до 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. З червня 2025 року це найвища ціна. Зростання вартості пов'язують із війною на Близькому Сході. Зокрема із тим, що найбільші постачальники (наприклад, Катар) зупинили виробництво через удари Ірану.

Також причиною називають скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.

При цьому важливо наголосити, що для споживачів ціна лишається фіксованою: 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.

Нагадаємо, також в Україні відчутно подорожчало паливо. Зокрема, середня вартість автогазу досягла позначки 40 гривень за літр.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
