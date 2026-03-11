21:39  11 марта
РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
18:12  11 марта
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
UA | RU
UA | RU
11 марта 2026, 23:35

В Украине существенно упали цены на овощи: что стало дешевле

11 марта 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за последнюю неделю большинство овощей подешевели. Стало известно, как изменились цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Белокочанная капуста за последнюю неделю упала в цене до 8-11 гривен за килограмм. Также до 12-14 гривен за килограмм подешевел картофель. Цены на морковь упали до 10-14 гривен за килограмм.

Помидоры дешевеют вторую неделю: цена упала со 110 – 135 до 110 – 125 гривен за килограмм. При этом на рынке огурцов расширился диапазон цен: со 120-170 до 100-180 гривен за килограмм.

Цветная капуста подешевела до 125-145 гривен за килограмм, а брокколи до 125-135 гривен за килограмм. Подешевели также пекинская капуста (с 25 – 35 до 25 – 30 гривен за килограмм) и чеснок (со 115 – 125 до 100 – 120 гривен за килограмм).

Напомним, ранее Китай ввел дополнительные пошлины на сыр из Европейского Союза. По мнению аналитиков, украинские молочные предприятия рискуют не выдержать давления дешевой европейской продукции, а некоторые изготовители могут вообще исчезнуть с рынка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине рухнули цены на популярный овощ
06 марта 2026, 23:15
В Украине подорожал природный газ: какая теперь стоимость кубометра
04 марта 2026, 23:55
В Украине дорожает бензин: сколько теперь стоит заправить
03 марта 2026, 23:55
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Что в Украине будет с ценами на яйца перед Пасхой
11 марта 2026, 23:55
Время добровольцев на фронте прошло
11 марта 2026, 23:19
В Запорожье резко возросло количество раненых в результате атаки РФ
11 марта 2026, 23:03
Министр иностранных дел Венгрии обвинил Зеленского во лжи
11 марта 2026, 22:49
Киев потратит более 65 миллионов на отделку парка и моста
11 марта 2026, 22:33
Трагическая гибель двоих детей: в Николаеве судили мать
11 марта 2026, 22:25
Мы привыкли к войне и эта привычка ослабила нас
11 марта 2026, 22:15
Сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
11 марта 2026, 21:59
В Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионов
11 марта 2026, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
Все блоги »