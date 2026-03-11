Фото из открытых источников

В Украине за последнюю неделю большинство овощей подешевели. Стало известно, как изменились цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Белокочанная капуста за последнюю неделю упала в цене до 8-11 гривен за килограмм. Также до 12-14 гривен за килограмм подешевел картофель. Цены на морковь упали до 10-14 гривен за килограмм.

Помидоры дешевеют вторую неделю: цена упала со 110 – 135 до 110 – 125 гривен за килограмм. При этом на рынке огурцов расширился диапазон цен: со 120-170 до 100-180 гривен за килограмм.

Цветная капуста подешевела до 125-145 гривен за килограмм, а брокколи до 125-135 гривен за килограмм. Подешевели также пекинская капуста (с 25 – 35 до 25 – 30 гривен за килограмм) и чеснок (со 115 – 125 до 100 – 120 гривен за килограмм).

