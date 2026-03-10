21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 20:24

На Закарпатті невідомі з палками пошкодили службовий бус ТЦК

10 березня 2026, 20:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні під час спроби мобілізації одного з чоловіків у селі Ужгородського району стався конфлікт між представниками ромської громади та співробітниками Територіального центру комплектування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За даними очевидців, натовп напав на військових з палками та пошкодив службовий автомобіль Volkswagen.

У буса розбите лобове скло та вибиті бокові вікна з боку водія та пасажира. Крім того, нападники намагалися витягнути одного з представників ТЦК.

На місце події приїхала поліція, яка заспокоїла нападників. Представники ТЦК повідомляють, що конфлікт наразі вичерпано.

Відео конфлікту – за посиланням.

Нагадаємо, раніше на Волині група цивільних осіб на близько семи автомобілях наздогнала службовий автомобіль ТЦК і змусила його з'їхати в кювет. Після цього нападники застосували силу до військовослужбовців і силоміць звільнили військовозобов'язаного жителя Запоріжжя, якого доставляли до ТЦК.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна конфлікт Закарпаття авто напад мобілізація ТЦК палки
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Значна частина українців на повоєнних виборах зробить вибір не на користь "партій військових"
10 березня 2026, 22:08
На Буковині запрацював "банк на колесах"
10 березня 2026, 21:45
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
10 березня 2026, 21:08
Старовинні ікони та барометр: прикордонники Буковини зупинили незаконне вивезення
10 березня 2026, 20:58
На Полтавщині лікарі з чоловіка з інвалідністю вимагали гроші за довідку
10 березня 2026, 20:55
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
10 березня 2026, 20:42
20-кілометрова буферна зона – це те, що росія методично робить уже кілька років
10 березня 2026, 20:36
Увірвався через вікно і вкрав касу: в Києві чоловік пограбував салон краси
10 березня 2026, 20:15
Фіктивні кредити на 35 млн грн: ексголова банку та директор постануть перед судом
10 березня 2026, 20:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »