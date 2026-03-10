На Закарпатті невідомі з палками пошкодили службовий бус ТЦК

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні під час спроби мобілізації одного з чоловіків у селі Ужгородського району стався конфлікт між представниками ромської громади та співробітниками Територіального центру комплектування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За даними очевидців, натовп напав на військових з палками та пошкодив службовий автомобіль Volkswagen.

У буса розбите лобове скло та вибиті бокові вікна з боку водія та пасажира. Крім того, нападники намагалися витягнути одного з представників ТЦК.

На місце події приїхала поліція, яка заспокоїла нападників. Представники ТЦК повідомляють, що конфлікт наразі вичерпано.

Відео конфлікту – за посиланням.

Нагадаємо, раніше на Волині група цивільних осіб на близько семи автомобілях наздогнала службовий автомобіль ТЦК і змусила його з'їхати в кювет. Після цього нападники застосували силу до військовослужбовців і силоміць звільнили військовозобов'язаного жителя Запоріжжя, якого доставляли до ТЦК.