Увірвався через вікно і вкрав касу: в Києві чоловік пограбував салон краси
У Києві судили чоловіка, який пограбував салон краси. Найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався в серпні минулого року. До поліції звернувся підприємець, до салону краси якого увірвався невідомий. Виявилось, що зловмисник віджав вікно, проник до приміщення, а згодом відкрив касу та вкрав гроші.
Правоохоронці затримали крадія у Миколаєві. Ним виявився 42-річний чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом. Тепер суд виніс йому вирок: чоловіка засудили до 7 років та 5 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік напав на продавця з газовим балончиком та вкрав гроші. Правоохоронці затримали зловмисника.
09 березня 2026
