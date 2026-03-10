Увірвався через вікно і вкрав касу: в Києві чоловік пограбував салон краси

Фото: Національна поліція

У Києві судили чоловіка, який пограбував салон краси. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався в серпні минулого року. До поліції звернувся підприємець, до салону краси якого увірвався невідомий. Виявилось, що зловмисник віджав вікно, проник до приміщення, а згодом відкрив касу та вкрав гроші.

Правоохоронці затримали крадія у Миколаєві. Ним виявився 42-річний чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом. Тепер суд виніс йому вирок: чоловіка засудили до 7 років та 5 місяців позбавлення волі.

