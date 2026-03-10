21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 20:05

Фіктивні кредити на 35 млн грн: ексголова банку та директор постануть перед судом

10 березня 2026, 20:05
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та керівника підприємства, яких звинувачують у привласненні понад 35 мільйонів гривень банківських коштів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній очільник банку діяв у змові з директором компанії, пов'язаної з конвертаційним центром. Через підконтрольні підприємства вони організували схему виведення коштів.

Кредити надавалися двом фірмам без належного забезпечення, що суперечить законодавству. Після отримання коштів компанії купували валюту та перераховували її за кордон за контрактами на нібито поставку товарів, які фактично не постачалися.

Після цього підприємства оголосили банкрутство, що унеможливило повернення кредитів. Банк визнавали неплатоспроможним і розпочали його ліквідацію. Внаслідок цих дій збитки банку склали понад 35 млн грн.

Нагадаємо, в Києві судитимуть бізнесменів, які не повернули банку 25 млн грн кредиту. На початку 2022 року спільники подали документи з неправдивими даними про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме на оплату за уявну поставку 1 500 тон аміаку. Ділкам загрожує до шести років позбавлення волі.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
