Фіктивні кредити на 35 млн грн: ексголова банку та директор постануть перед судом

До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та керівника підприємства, яких звинувачують у привласненні понад 35 мільйонів гривень банківських коштів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній очільник банку діяв у змові з директором компанії, пов'язаної з конвертаційним центром. Через підконтрольні підприємства вони організували схему виведення коштів.

Кредити надавалися двом фірмам без належного забезпечення, що суперечить законодавству. Після отримання коштів компанії купували валюту та перераховували її за кордон за контрактами на нібито поставку товарів, які фактично не постачалися.

Після цього підприємства оголосили банкрутство, що унеможливило повернення кредитів. Банк визнавали неплатоспроможним і розпочали його ліквідацію. Внаслідок цих дій збитки банку склали понад 35 млн грн.

Нагадаємо, в Києві судитимуть бізнесменів, які не повернули банку 25 млн грн кредиту. На початку 2022 року спільники подали документи з неправдивими даними про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме на оплату за уявну поставку 1 500 тон аміаку. Ділкам загрожує до шести років позбавлення волі.