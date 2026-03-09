12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 16:04

Захопили на БТР і тримали у наручниках 28 годин: з’явились подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині

09 березня 2026, 16:04
Читайте также
фото: focus.ua
Читайте также
на русском языке

Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих чинився психологічний та фізичний тиск

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну заяву Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром.

"До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети… Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима", – йдеться у повідомленні.

В МЗС кажуть, що угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки і чинили на них психологічний та фізичний тиск.

"МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції", – додали у відомстві.

Раніше правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу. Відео пресслужба угорського уряду підписала як "антитерористична операція".

інкасатори затримання Угорщина скандал Ощадбанк
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
09 березня 2026, 14:35
