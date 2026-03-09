Захопили на БТР і тримали у наручниках 28 годин: з’явились подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині

фото: focus.ua

Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих чинився психологічний та фізичний тиск

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну заяву Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром.

"До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети… Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима", – йдеться у повідомленні.

В МЗС кажуть, що угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки і чинили на них психологічний та фізичний тиск.

"МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції", – додали у відомстві.

Раніше правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу. Відео пресслужба угорського уряду підписала як "антитерористична операція".