Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину

Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 8 березня російські війська атакували ударними БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок влучання загорівся приватний будинок. Троє мирних жителів отримали поранення.

Коли рятувальники ДСНС прибули на місце, щоб допомогти людям і ліквідувати пожежу, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль.

На щастя, надзвичайники не постраждали – на момент удару вони перебували в укритті. Втім пожежний автомобіль повністю знищено.

"Російські війська вкотре демонструють цинічну тактику подвійних ударів, намагаючись уразити тих, хто рятує життя", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні 7 березня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги у Миколаївські області. Внаслідок атаки постраждали водій та лікарка.