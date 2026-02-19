Зеленський: Українці не погодяться віддати Донбас навіть за складних умов

Ілюстративне фото: dnews.dn.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не погодяться добровільно віддати Росії Донбас навіть за дуже складних умов

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, передає RegioNews.

На запитання, чи може він уявити ситуацію, в якій Україна віддає росіянам будь-яку територію, Зеленський відповів:

"Просто віддає її сама? Я не можу підтримати таку ідею і думаю, що в будь-яких дуже складних обставинах я не впевнений, що наш народ буде готовий до цього, тому що тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України".

За словами президента, це не лише питання моралі, а й цінностей та свободи:

"Це не просто порожні слова. Для нас це дуже важливо. Тому з першого дня цієї війни була така рішуча відповідь".

Зеленський додав, що Донбас – це частина української незалежності, моралі та цінностей. Там залишаються люди, а також важливі укріплення ЗСУ, що мають стратегічне значення для захисту країни.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

