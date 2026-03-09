Скандально відомого нардепа від "Слуги народу" знайшли у Канаді
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький подав декларацію за 2025 рік, у якій показав, що проживає у Канаді
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на реєстр декларацій.
Згідно з декларацією, він безоплатно користується квартирою площею 43 кв. м у Канаді, яка належить іноземцю Йону Тьяну.
Це житло Куницький використовує з жовтня 2024 року (між іншим, у декларації за 2024 рік нардеп не вказував канадську нерухомість).
Нагадаємо, нардеп Куницький восени 2024 року поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Через рік Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Гончаренку.
Міндіч подав до суду на нардепа ЖелезнякаВсі новини »
09 березня 2026, 15:19Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну
05 березня 2026, 19:58Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Захопили на БТР і тримали у наручниках 28 годин: з’явились подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині
09 березня 2026, 16:04Туристичний сезон на Хортиці: які обмеження діють і чому
09 березня 2026, 15:57Експосадовців Укрзалізниці судитимуть за корупцію на закупівлі трансформаторів під час війни
09 березня 2026, 15:50"Працівники банку" атакують: на Прикарпатті аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
09 березня 2026, 15:50Мінекономіки спростувало фейки про скорочення декретної відпустки
09 березня 2026, 15:38На Харківщині судили окупанта, який катував українських поліцейських
09 березня 2026, 15:30Міндіч подав до суду на нардепа Железняка
09 березня 2026, 15:19YouTube видалив розслідування про діяльність Андрія Єрмака після звільнення з ОП
09 березня 2026, 15:05Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
09 березня 2026, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »