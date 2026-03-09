Скандально відомого нардепа від "Слуги народу" знайшли у Канаді

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький подав декларацію за 2025 рік, у якій показав, що проживає у Канаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з декларацією, він безоплатно користується квартирою площею 43 кв. м у Канаді, яка належить іноземцю Йону Тьяну.

Це житло Куницький використовує з жовтня 2024 року (між іншим, у декларації за 2024 рік нардеп не вказував канадську нерухомість).

Нагадаємо, нардеп Куницький восени 2024 року поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Через рік Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Гончаренку.