На війні загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації

фото: Повітряні сили

На Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України", – йдеться у повідомленні.

Обставини встановлюються.

Зазначається, що Олександр Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким...

Нагадаємо, наприкінці 2025 року під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот. Йдеться про Євгенія Іванова, який виконував бойове завдання на Су-27.