18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 16:33

На війні загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації

09 березня 2026, 16:33
фото: Повітряні сили
На Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України", – йдеться у повідомленні.

Обставини встановлюються.

Зазначається, що Олександр Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким...

Нагадаємо, наприкінці 2025 року під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот. Йдеться про Євгенія Іванова, який виконував бойове завдання на Су-27.

війна авіація загибель командир Олександр Довгач
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
