Фото: ДСНС

Подія сталася 8 березня близько шостої ранку у місті Біла Церква

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На річці Рось під кригу провалився чоловік, який намагався врятувати собаку.

Надзвичайники за допомогою гумового човна та рятувальної мотузки дістали з води чоловіка та тварину.

Нагадаємо, 2 березня на Кіровоградщині зі ставу дістали тіло чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.