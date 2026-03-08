Безпілотник РФ атакував пасажирський потяг "Київ-Суми": що відомо

Фото: соцмережі

Вранці 8 березня російська армія ударила безпілотником по пасажирському потягу "Київ-Суми" у Сумському районі. У потязі перебувало близько 200 пасажирів

Про це інформує Суспільне Суми, передає RegioNews.

За даними, Сумської обласної прокуратури, інформації про поранених немає.

Відомо, що РФ атакувала близько 05:30. Потяг їхав у Суми. Через удар, попередньо, "Ланцетом", був пошкоджений теплотяг.

Рух потягів тимчасово призупинили для заміни локомотива. Після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки, уточнили в прокуратурі.

Також вранці БпЛА влучив по проїжджій частині у центрі Сум. Як уточнив керівник МВА Сергій Кривошеєнко, попередньо без постраждалих.

Як відомо, це далеко не перший випадок, коли Росія атакує цивільні потяги.

Нагадаємо, 5 березня ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Під час руху вантажного поїзда дрон влучив в електровоз. Отримали поранення машиніст і його помічник.

4 березня у Миколаєві ворожий безпілотник влучив у поїзд. Він був порожній й прибув на технічне обслуговування. Отримав поранення один співробітник Укрзалізниці.

2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда. Загинув 75-річний чоловік, постраждали 10 людей.