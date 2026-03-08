Росія не припиняє атаки: 1750 дронів, 1530 авіабомб і 39 ракет за тиждень

Фото: ДСНС Харківщини

За останній тиждень російські сили атакували Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіаційними бомбами та 39 ракетами

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, під ударами опинилася цивільна інфраструктура, зокрема енергетика та житлові будинки.

"Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день. Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові", – зазначив глава держави.

Президент подякував усім міжнародним партнерам за підтримку та наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та її спільників.

Нагадаємо, в ніч на 8 березня російські війська атакували ударними БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Виникла пожежа Коли рятувальники ДСНС прибули на місце, щоб допомогти людям, орог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щасвтя, надзвичайники не постраждали – на момент удару вони перебували в укритті.