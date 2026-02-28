РФ може вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться віддати Донбас, – ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російська сторона розглядає можливість вийти із мирних переговорів, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки. Йдеться про виведення військ із Донбасу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Boomberg.

За словами співрозмовників видання, представники РФ вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ "не готовий поступитися територією для досягнення угоди".

У зв'язку із цим заплановані на наступний тиждень переговори будуть вирішальними для розуміння, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни.

Видання пише, що РФ, ймовірно, відмовиться від подальших переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки.

Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що українці не погодяться віддати Донбас навіть за складних умов. За словами президента України, це не лише питання моралі, а й цінностей та свободи.