28 лютого 2026, 16:20

РФ може вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться віддати Донбас, – ЗМІ

28 лютого 2026, 16:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російська сторона розглядає можливість вийти із мирних переговорів, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки. Йдеться про виведення військ із Донбасу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Boomberg.

За словами співрозмовників видання, представники РФ вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ "не готовий поступитися територією для досягнення угоди".

У зв'язку із цим заплановані на наступний тиждень переговори будуть вирішальними для розуміння, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни.

Видання пише, що РФ, ймовірно, відмовиться від подальших переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки.

Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що українці не погодяться віддати Донбас навіть за складних умов. За словами президента України, це не лише питання моралі, а й цінностей та свободи.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
