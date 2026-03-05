19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 21:36

Україна знову почала продавати електроенергію за кордон

05 березня 2026, 21:36
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уперше з листопада 2025-го Україна експортувала електроенергію. Це відбувається через профіциту в енергомережі, зокрема, завдяки генерації відновлюваних джерел енергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на консалтингову компанію ExPro Electricity.

За словами експертів, експорт здійснюється в окремі години та на мінімальному рівні: за добу в нічні години було експортовано лише 12 МВт-год до Молдови.

На сьогодні на аукціонах з розподілу пропускної спроможності компанії реєстрували більші потужності, до 61 МВт в окремі години, але фактично їх не використали.

Нагадаємо, в Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 6 березня. У компанії зазначили, що завтра у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

електроенергія експорт енергетика економіка
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
05 березня 2026, 18:14
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у п'яти областях
04 березня 2026, 11:14
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у кількох регіонах
02 березня 2026, 10:42
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Зв'язали руки та притискали подушку до обличчя: на Житомирщині медсестри побили неповнолітню пацієнтку
05 березня 2026, 22:55
Можливі сценарії Другої Іранської війни
05 березня 2026, 21:59
На Одещині поліція розслідує обставини смертельної ДТП за участю вантажівки
05 березня 2026, 21:12
Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
05 березня 2026, 20:56
На Росії засудили до 13 років дружину загиблого захисника Маріуполя
05 березня 2026, 20:40
Країни ЄС заблокували прискорений вступ України
05 березня 2026, 20:39
Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя
05 березня 2026, 20:25
Українські військові показали відео знищення російського вертольота Ка-27 у Чорному морі
05 березня 2026, 20:19
Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів
05 березня 2026, 20:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
