Україна знову почала продавати електроенергію за кордон

Уперше з листопада 2025-го Україна експортувала електроенергію. Це відбувається через профіциту в енергомережі, зокрема, завдяки генерації відновлюваних джерел енергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на консалтингову компанію ExPro Electricity.

За словами експертів, експорт здійснюється в окремі години та на мінімальному рівні: за добу в нічні години було експортовано лише 12 МВт-год до Молдови.

На сьогодні на аукціонах з розподілу пропускної спроможності компанії реєстрували більші потужності, до 61 МВт в окремі години, але фактично їх не використали.

Нагадаємо, в Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 6 березня. У компанії зазначили, що завтра у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).