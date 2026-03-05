Подорожчання палива в Україні: як це вплине на аграріїв

Ілюстративне фото

В Україні через ситуацію на Близькому Сході фіксують подорожчання палива. Експерти пояснили, чи вплине це на аграрний сектор

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Аграрії підготувалися до сезону і сформували певний запас дизельного пального. За словами фінансового директора "АгроВіста" Павла Фесюка, цього вистачить на приблизно місяць. Зокрема, на період підживлення культур перед початком посівної кампанії.

Аграрії розраховують на те, що наближчим часом напруга на Близькому Сході зменшиться, і ціни на ринку пального стабілізуються. За словами Павла Фесюка, є очікування стабілізації цін упродовж найближчого місяця.

Нагадаємо,на українському роздрібному ринку палива фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.