19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 23:55

Подорожчання палива в Україні: як це вплине на аграріїв

05 березня 2026, 23:55
В Україні через ситуацію на Близькому Сході фіксують подорожчання палива. Експерти пояснили, чи вплине це на аграрний сектор

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Аграрії підготувалися до сезону і сформували певний запас дизельного пального. За словами фінансового директора "АгроВіста" Павла Фесюка, цього вистачить на приблизно місяць. Зокрема, на період підживлення культур перед початком посівної кампанії.

Аграрії розраховують на те, що наближчим часом напруга на Близькому Сході зменшиться, і ціни на ринку пального стабілізуються. За словами Павла Фесюка, є очікування стабілізації цін упродовж найближчого місяця.

Нагадаємо,на українському роздрібному ринку палива фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
