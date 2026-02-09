Зима в Україні: понад 1,6 тис. людей постраждали від обморожень та переохолодження

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Упродовж січня 2026 року 1 642 українці звернулися до екстреної медичної допомоги з обмороженням або переохолодженням

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше звернень зафіксовано у Дніпропетровській області – 195, у місті Києві – 183 та на Харківщині – 167.

Загалом 1 469 осіб із тих, хто звернувся по допомогу, були госпіталізовані до медичних закладів.

Медики нагадують про основні способи профілактики холодової травми:

вдягатися у кілька шарів одягу,

залишатися фізично активними,

уникати вживання алкоголю та стежити за ознаками переохолодження або обмороження.

Симптоми переохолодження включають бліду, холодну на дотик і суху шкіру, синюшність шкіри та губ, тремтіння тіла, уповільнення дихання та невиразну мову. Маленькі діти можуть бути сонними, незвично тихими та відмовлятися від їжі.

Обмороження проявляється сіро-жовтим або восково-білим забарвленням шкіри, онімінням і втратою чутливості.

У разі холодової травми слід перемістити постраждалого до теплого приміщення, зателефонувати 103 або 112, обережно зняти мокрий одяг і прикраси, накрити термопокривалом або ковдрою, дати тепле безалкогольне пиття та очікувати на медиків.

Не слід протирати уражену шкіру снігом, нагрівати гарячою водою чи використовувати спирт.

Якщо стан людини погіршується або вона знепритомніла, необхідно повторно викликати екстрені служби або розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Нагадаємо, від початку 2026 року на Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні, серед яких дитина. З-поміж усіх госпіталізованих троє були прооперовані – їм провели необхідні ампутації.

Раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження.