Стало відомо, коли в Україну прийде тепло
У п’ятницю, 20-го лютого, в Україні температура повітря вночі опуститься до -6…-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині очікується -3 градуси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
За її словами, протягом дня п'ятниці в Україні очікується -2…-5 градусів, у південній частині +1…+6 градусів.
Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території – без істотних опадів.
У Києві 20-го лютого без опадів. Вночі очікується до -10 градусів, вдень буде -2 градуси.
"Ночі суботи та неділі ще побудуть морозними, до -12…-15 градусів. А вже з 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу", – підсумувала Н.Діденко.
Як повідомлялось, у ніч на 19 лютого в Україні стовпчики термометрів опустились до -12 градусів, а вдень повітря прогрілось до незначних "плюсів".