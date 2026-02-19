Стало відомо, коли в Україну прийде тепло

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 20-го лютого, в Україні температура повітря вночі опуститься до -6…-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині очікується -3 градуси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, протягом дня п'ятниці в Україні очікується -2…-5 градусів, у південній частині +1…+6 градусів.

Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території – без істотних опадів.

У Києві 20-го лютого без опадів. Вночі очікується до -10 градусів, вдень буде -2 градуси.

"Ночі суботи та неділі ще побудуть морозними, до -12…-15 градусів. А вже з 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у ніч на 19 лютого в Україні стовпчики термометрів опустились до -12 градусів, а вдень повітря прогрілось до незначних "плюсів".