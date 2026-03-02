В Україну йде потепління до +13 градусів
У понеділок, 2 березня, місцями повітря прогріється до +13 градусів. Буде хмарно, але без опадів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.
Вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.
Вітер буде північно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вдень коливатиметься у межах +3…+9 градусів, на крайньому заході, півдні та південному сході країни очікується +8…+13.
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, але без опадів. Температура по області вдень становитиме +3…+8 градусів, у Києві повітря прогріється до +7.
Нагадаємо, лютий 2026 завершився в Україні переважно сухою та сонячною погодою. Останні кілька днів суттєво потепліло.
