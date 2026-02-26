Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
У п’яницю, 27 лютого, Україна опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, який організує суху і подекуди навіть сонячну погоду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.
За її словами, найближчої ночі очікується -1…-6 градусів, а завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2…+6 градусів.
У Києві в п'ятницю опади малоймовірні. Вночі до 4 градусів морозу, завтра вдень близько "нуля".
"Погода в Україні поки що побуде стриманою: вночі невеликі "мінуси", вдень близько нуля чи незначні "плюси"", – підсумувала Н.Діденко.
Як повідомлялось, 26 лютого у деяких регіонах прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах – небезпечну ожеледицю, а на окремих річках – підвищення рівня води.
