08:39  03 березня
Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ
08:21  03 березня
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
01:30  03 березня
Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 09:30

Як в Україні змінились ціни на овочі

03 березня 2026, 09:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за тиждень відчутно змінилась вартість овочів. Стало відомо, що стало дешевше, а що подорожчало

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Картопля за тиждень зросла до 12-15 гривень за кілограм в середньому. Морква подорожчала до 12-15 гривень за кілограм, а буряки до 10-12 гривень за кілограм.

Білокачанна капуста впала в ціні до 9-11 гривень за кілограм. Огірки подешевшали до 120-170 гривень за кілограм. Помідори впали в ціні до 110-135 гривень за кілограм.

Пекінська капуска зросла в ціні до 25-35 гривень за кілограм. Зелена цибуля впала в ціні до 135-145 гривень за кілограм. Салат також подешевшав: до 200-230 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
В Україні подорожчали яблука: скільки тепер коштує кілограм
02 березня 2026, 23:45
В Україні знову дорожчає гречка: чому це відбувається і що буде з цінами
01 березня 2026, 19:35
В Україні продовжує дорожчати картопля: скільки тепер коштує кілограм
27 лютого 2026, 23:35
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок
03 березня 2026, 10:30
Незаконно переписали землю військового: трьох фігурантів у Вінниці чекає суд
03 березня 2026, 09:53
Перші $1,5 млрд від МВФ вже в Україні: на що підуть кошти
03 березня 2026, 09:39
Сумщина під обстрілами РФ: є постраждалі, серед них 13-річна дівчинка
03 березня 2026, 09:12
Війна на Близькому Сході: наслідки для України
03 березня 2026, 08:58
За добу ЗСУ знищили 5 танків, 47 артсистем і 1529 БпЛА – Генштаб
03 березня 2026, 08:42
Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ
03 березня 2026, 08:39
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
03 березня 2026, 08:21
Атака на приміський поїзд на Дніпропетровщині: вже 10 поранених
03 березня 2026, 07:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »