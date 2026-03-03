Як в Україні змінились ціни на овочі

Фото з відкритих джерел

В Україні за тиждень відчутно змінилась вартість овочів. Стало відомо, що стало дешевше, а що подорожчало

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Картопля за тиждень зросла до 12-15 гривень за кілограм в середньому. Морква подорожчала до 12-15 гривень за кілограм, а буряки до 10-12 гривень за кілограм.

Білокачанна капуста впала в ціні до 9-11 гривень за кілограм. Огірки подешевшали до 120-170 гривень за кілограм. Помідори впали в ціні до 110-135 гривень за кілограм.

Пекінська капуска зросла в ціні до 25-35 гривень за кілограм. Зелена цибуля впала в ціні до 135-145 гривень за кілограм. Салат також подешевшав: до 200-230 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.