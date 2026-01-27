Картопля і огірки стають все дорожче: як в Україні змінились ціни на овочі

Фото з відкритих джерел

В Україні ціни на овочі залишаються нестабільними. Доки одні позиції дорожчають, інші падають в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні за минулий тиждень подорожчала картопля: ціна зросла з 10-14 до 12-14 гривень за кілограм. При цьому столові буряки впали в ціні з 8-10 до 7-9 гривень за кілограм.

Кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм. Кілограм помідорів подорожчав з 90-110 до 90-125 гривень за кілограм.

Синя капуста впала в ціні з 20-25 до 15-20 гривень за кілограм. При цьому подешевшали гіркий перець (з 100 – 200 до 100 – 180 гривень за кілограм) та зелена цибуля (з 250 – 270 до 180 – 250 гривень за кілограм).

