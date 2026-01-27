08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
08:29  27 січня
У Києві вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці: загинула людина
08:21  27 січня
Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 09:30

Картопля і огірки стають все дорожче: як в Україні змінились ціни на овочі

27 січня 2026, 09:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні ціни на овочі залишаються нестабільними. Доки одні позиції дорожчають, інші падають в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні за минулий тиждень подорожчала картопля: ціна зросла з 10-14 до 12-14 гривень за кілограм. При цьому столові буряки впали в ціні з 8-10 до 7-9 гривень за кілограм.

Кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм. Кілограм помідорів подорожчав з 90-110 до 90-125 гривень за кілограм.

Синя капуста впала в ціні з 20-25 до 15-20 гривень за кілограм. При цьому подешевшали гіркий перець (з 100 – 200 до 100 – 180 гривень за кілограм) та зелена цибуля (з 250 – 270 до 180 – 250 гривень за кілограм).

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23 січня 2026, 22:55
Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось
22 січня 2026, 19:55
В Україні значно подорожчало сало: яка тепер ціна за кілограм
20 січня 2026, 23:35
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Провалився з горища: на Полтавщині загинув 9-річний хлопчик
27 січня 2026, 10:00
Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
27 січня 2026, 09:52
Росіяни поцілили дронами по двох маршрутках з пасажирами у Запорізькому районі
27 січня 2026, 09:40
Дим і неприємний запах у Бродах на Львівщині після атаки: школи не працюють
27 січня 2026, 09:36
Через ожеледицю понад 140 населених пунктів Хмельниччини залишилися без світла
27 січня 2026, 09:11
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 08:57
На Львівщині чоловік намагався провезти через кордон IPhone на 2 млн грн під виглядом вживаного одягу
27 січня 2026, 08:50
826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка
27 січня 2026, 08:49
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »