20:44  16 февраля
РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 19:13

Суд снял арест с части имущества Тимошенко и ее мужа

16 февраля 2026, 19:13
иллюстративное фото: из открытых источников
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу парламентарии и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и отменил арест из части ее имущества и имущества ее мужа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, суд снял арест с трех автомобилей – Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 и Audi A8, а также двух гаражей в Днепре, принадлежащих мужу депутата Александра Тимошенко.

Также суд отменил арест с $6,3 тыс.

В то же время Апелляционная палата оставила арест на вкладном счете Юлии Тимошенко. В другой части определение следователя судьи оставили без изменений.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил , что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии , в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров , на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

