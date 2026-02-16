У Департаменті економіки та інвестицій Київської міськради правоохоронці шукають і вилучають документи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У межах досудового розслідування в Департаменті економіки та інвестицій проходить виїмка документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний портал Києва.

Йдеться про документи, які вже надавалися Державній аудиторській службі в межах ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту.

"Працівники Департаменту діють у межах компетенції та сприяють правоохоронним органам у межах законодавства України під час проведення процесуальних дій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Центральний офіс Держаудитслужби провів ревізію та за результатами склав вимогу, в якій йшлося, зокрема, про ухилення забудовниками сплати коштів пайової часті та інвестиційну діяльність.

Як повідомлялось, топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном. Йдеться про Володимира Цибу.