18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 16:29

У Департаменті економіки та інвестицій Київської міськради правоохоронці шукають і вилучають документи

16 лютого 2026, 16:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У межах досудового розслідування в Департаменті економіки та інвестицій проходить виїмка документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний портал Києва.

Йдеться про документи, які вже надавалися Державній аудиторській службі в межах ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту.

"Працівники Департаменту діють у межах компетенції та сприяють правоохоронним органам у межах законодавства України під час проведення процесуальних дій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Центральний офіс Держаудитслужби провів ревізію та за результатами склав вимогу, в якій йшлося, зокрема, про ухилення забудовниками сплати коштів пайової часті та інвестиційну діяльність.

Як повідомлялось, топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном. Йдеться про Володимира Цибу.

розслідування КМДА Київ документи
