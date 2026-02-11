В Черкасах суд визнав митрополита УПЦ МП винним у релігійній ворожнечі та оштрафував
Придніпровський районний суд Черкас визнав митрополита Черкаського та Канівського УПЦ МП Феодосія Снігірьова винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання
Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням вирок суду, передає RegioNews.
Події пов'язані з переходом храму Різдва Пресвятої Богородиці від УПЦ МП до Православної Церкви України у 2023 році.
Митрополит Феодосій у відеозверненні назвав священників ПЦУ "захватчиками" і обізвав одного з них "Іудою".
Очільник черкаської парафії ПЦУ Йосип Засанський сприйняв це на свою адресу, звернувся до Служби безпеки України і був визнаний потерпілим.
Суд оштрафував Феодосія на 8 500 грн. Цивільний позов Засанського про моральну шкоду відхилили.
Наразі у судах розглядають ще три справи проти митрополита за заперечення збройної агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі
Нагадаємо, на Закарпатті священик УПЦ МП розгулював у радянській формі. Подія трапилася 9 травня 2025 року.
Раніше на Хмельниччині засудили священника УПЦ МП, який виправдовував російську агресію. Суд обрав йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.