В Черкасах суд визнав митрополита УПЦ МП винним у релігійній ворожнечі та оштрафував

Фото: risu.ua

Придніпровський районний суд Черкас визнав митрополита Черкаського та Канівського УПЦ МП Феодосія Снігірьова винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням вирок суду, передає RegioNews.

Події пов'язані з переходом храму Різдва Пресвятої Богородиці від УПЦ МП до Православної Церкви України у 2023 році.

Митрополит Феодосій у відеозверненні назвав священників ПЦУ "захватчиками" і обізвав одного з них "Іудою".

Очільник черкаської парафії ПЦУ Йосип Засанський сприйняв це на свою адресу, звернувся до Служби безпеки України і був визнаний потерпілим.

Суд оштрафував Феодосія на 8 500 грн. Цивільний позов Засанського про моральну шкоду відхилили.

Наразі у судах розглядають ще три справи проти митрополита за заперечення збройної агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі

Нагадаємо, на Закарпатті священик УПЦ МП розгулював у радянській формі. Подія трапилася 9 травня 2025 року.

Раніше на Хмельниччині засудили священника УПЦ МП, який виправдовував російську агресію. Суд обрав йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.