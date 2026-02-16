18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 17:29

На Тернопільщині засудили дівчину, яка розсилала чоловікам інтимні фото та відео

16 лютого 2026, 17:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Тернопільській області до 1 року іспитового терміну засудили молоду дівчину, яка зі смартфона матері розсилала чоловікам відверті фото та відео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на tsn.ua.

Зазначається, що дівчина завантажила з мережі на мобільний телефон відео та зображення порнографічного характеру. Крім того, деякі файли інтимного змісту вона виготовила особисто.

Увесь цей контент фігурантка зберігала в пам’яті телефону марки iPhone 12 Pro Max, який належить її матері.

Дівчина через Telegram та Messenger активно розсилала ці файли різним користувачам. Серед отримувачів у судових матеріалах фігурують контакти під іменами "Ivan", "Ігор" та ще кілька осіб.

Суд визнав дівчину винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України (Розповсюдження порнографічних предметів, вчинене повторно). Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Крім цього, правопорушниця має сплатити державі 8914 гривень за проведення комплексної технічної та мистецтвознавчої експертиз.

Нагадаємо, у Тернопільській області 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку. Йому загрожує штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до трьох років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Тернопільська область вирок дівчина інтимні фото
У Тернополі зіткнулися чотири авто
16 лютого 2026, 15:41
У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік
16 лютого 2026, 14:52
Три гранати та 89 патронів: на Тернопільщині на блокпосту затримали військового
11 лютого 2026, 08:48
Всі новини »
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Українські військові уразили рідкісну артилерійську установку окупантів на Луганщині
16 лютого 2026, 18:57
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
16 лютого 2026, 18:29
На Одещині прикордонники врятували примерзлого до криги лебедя
16 лютого 2026, 18:07
На Одещині 54-річна жінка зарізала співмешканця
16 лютого 2026, 16:59
У Департаменті економіки та інвестицій Київської міськради правоохоронці шукають і вилучають документи
16 лютого 2026, 16:29
Чи потрібно проходити ВЛК у 2026-му, якщо проходив у 2025 році
16 лютого 2026, 16:07
На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмовано дитину
16 лютого 2026, 15:49
У Тернополі зіткнулися чотири авто
16 лютого 2026, 15:41
Вибух у Києві: переобладнене авто для евакуації поранених використали для теракту
16 лютого 2026, 15:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »