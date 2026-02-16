На Тернопільщині засудили дівчину, яка розсилала чоловікам інтимні фото та відео

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Тернопільській області до 1 року іспитового терміну засудили молоду дівчину, яка зі смартфона матері розсилала чоловікам відверті фото та відео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на tsn.ua.

Зазначається, що дівчина завантажила з мережі на мобільний телефон відео та зображення порнографічного характеру. Крім того, деякі файли інтимного змісту вона виготовила особисто.

Увесь цей контент фігурантка зберігала в пам’яті телефону марки iPhone 12 Pro Max, який належить її матері.

Дівчина через Telegram та Messenger активно розсилала ці файли різним користувачам. Серед отримувачів у судових матеріалах фігурують контакти під іменами "Ivan", "Ігор" та ще кілька осіб.

Суд визнав дівчину винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України (Розповсюдження порнографічних предметів, вчинене повторно). Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Крім цього, правопорушниця має сплатити державі 8914 гривень за проведення комплексної технічної та мистецтвознавчої експертиз.

