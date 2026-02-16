18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 16:59

На Одещині 54-річна жінка зарізала співмешканця

16 лютого 2026, 16:59
Поліцейські затримали 54-річну жительку Білгород-Дністровського району, яка спричинила співмешканцю смертельне ножове поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася декілька днів тому у приватному будинку в одному з сіл Маразліївської громади. Медикам зателефонувала жінка і повідомила, що 56-річний лежачий через хворобу чоловік погано почувається. Лікарі госпіталізували його з проникаючим колото-різаним пораненням живота та ушкодженням внутрішніх органів, про що сповістили до поліції. Через декілька годин пацієнт помер.

Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів і встановили, що чоловіка вдарила ножем 54-річна цивільна дружина. Врешті жінка зізналася: спричинила поранення співмешканцю під час побутової сварки.

За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК. Інцидент стався наприкінці 2025 року.

16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
07 серпня 2025
