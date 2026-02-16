На Одещині 54-річна жінка зарізала співмешканця

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Подія сталася декілька днів тому у приватному будинку в одному з сіл Маразліївської громади. Медикам зателефонувала жінка і повідомила, що 56-річний лежачий через хворобу чоловік погано почувається. Лікарі госпіталізували його з проникаючим колото-різаним пораненням живота та ушкодженням внутрішніх органів, про що сповістили до поліції. Через декілька годин пацієнт помер.



Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів і встановили, що чоловіка вдарила ножем 54-річна цивільна дружина. Врешті жінка зізналася: спричинила поранення співмешканцю під час побутової сварки.



За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

