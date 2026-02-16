Українські військові уразили рідкісну артилерійську установку окупантів на Луганщині
Бійці Сил безпілотних систем уразили північнокорейську САУ "Коксан" у Луганській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБС у соцмережах.
Як зазначається, нещодавно оператори 429-ї бригади "Ахіллес" Сил безпілотних систем виявили та ідентифікували рідкісну ціль – самохідну артилерійську установку противника в Луганській області.
Установка обстрілювала позиції наших військових на Купʼянському напрямку.
САУ "Коксан" – це північнокорейська 170-мм далекобійна артилерійська установка.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині.
