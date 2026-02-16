18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 18:57

Українські військові уразили рідкісну артилерійську установку окупантів на Луганщині

16 лютого 2026, 18:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бійці Сил безпілотних систем уразили північнокорейську САУ "Коксан" у Луганській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБС у соцмережах.

Як зазначається, нещодавно оператори 429-ї бригади "Ахіллес" Сил безпілотних систем виявили та ідентифікували рідкісну ціль – самохідну артилерійську установку противника в Луганській області.

Установка обстрілювала позиції наших військових на Купʼянському напрямку.

САУ "Коксан" – це північнокорейська 170-мм далекобійна артилерійська установка.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна відео Луганська область САУ СБС
РФ атакувала Україну "Цирконами", балістикою та дронами: є влучання на 8 локаціях
16 лютого 2026, 09:42
Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
16 лютого 2026, 07:55
Генштаб назвав втрати РФ у війні станом на 15 лютого
15 лютого 2026, 09:40
Всі новини »
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
16 лютого 2026, 18:29
На Одещині прикордонники врятували примерзлого до криги лебедя
16 лютого 2026, 18:07
На Тернопільщині засудили дівчину, яка розсилала чоловікам інтимні фото та відео
16 лютого 2026, 17:29
На Одещині 54-річна жінка зарізала співмешканця
16 лютого 2026, 16:59
У Департаменті економіки та інвестицій Київської міськради правоохоронці шукають і вилучають документи
16 лютого 2026, 16:29
Чи потрібно проходити ВЛК у 2026-му, якщо проходив у 2025 році
16 лютого 2026, 16:07
На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмовано дитину
16 лютого 2026, 15:49
У Тернополі зіткнулися чотири авто
16 лютого 2026, 15:41
Вибух у Києві: переобладнене авто для евакуації поранених використали для теракту
16 лютого 2026, 15:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »