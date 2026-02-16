На Одещині прикордонники врятували примерзлого до криги лебедя
На річці Турунчук прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили лебедя, який примерз до криги та не міг самостійно вибратися із пастки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, військовослужбовці обережно дістали птаха з льоду, перенесли у безпечне місце, відігріли та нагодували, давши йому час відновити сили.
"Врятованого красеня прикордонники назвали Григорієм та випустили на воду, аби він доєднався до своєї зграї", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець намагався підкупити прикордонника, щоб втекти до Придністров’я. інцидент стався на початку лютого.
