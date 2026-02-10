18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 17:50

Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським

фото: hromadske.ua
Днями журналісти УП повідомили про візит ексголови ОП Андрія Єрмака до санаторія "Конча-Заспа". Нардеп Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела повідомив, що Єрмак міг зустрітись із Зеленським

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його повідомлення у Телеграмі.

Депутат оприлюднив карту, на якій у лівому верхньому кутку можна побачити санаторій "Конча-Заспа" та заїзд до нього.

Железняк зауважив, що праворуч від санаторію є лише ліс, а далі знаходяться інші будівлі, які і є державними дачами, де тривалий час проживалі відомі політики та чиновники. Він зауважив, що на мапі не показано всі об'єкти та дороги і так званий "Об'єкт №1", тобто резиденцію президента.

За словами Железняка, одні співробітники казали, що таким чином Єрмак доїжджає до резиденції президента, оминаючи увагу журналістів. Інші говорили, що одну з державних дач спеціально звільнили для зустрічей і обговорення справ.

Як повідомлялось, Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення. Йдеться про Управління державної охорони.

