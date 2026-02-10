18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 20:45

Зеленський обіцяє важливі зміни в роботі ППО

10 лютого 2026, 20:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В окремих регіонах фактично повністю перебудовується робота ППО

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення 10 лютого.

"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть", – зазначив президент.

Також Зеленський анонсував нові рішення від військового командування, які "посилять Україну та зможуть вирішити наявні проблеми".

Нагадаємо, Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера. Це сталося наприкінці січня.

