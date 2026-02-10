18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 22:05

Зеленський дозволив служити чоловікам 60+

10 лютого 2026, 22:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українці, старші за 60 років, зможуть піти на службу за контрактом

Як передає RegioNews, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Умови укладення контракту для осіб 60+:

  • Строк служби: контракт із такими особами укладається строком на 1 рік. Під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.
  • Згода командира: обов'язковою умовою є наявність листа (письмової згоди) від командира військової частини, де людина планує служити.
  • Стан здоров'я: кандидат має бути визнаний придатним до служби військово-лікарською комісією (ВЛК).
  • Процедура подання: заява та згода командира подаються до ТЦК і СП за місцем проживання.
  • Офіцерський склад: для осіб, які претендують на офіцерські посади, згода командира частини має бути додатково погоджена Генеральним штабом ЗСУ.

Як зазначається, в разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував важливі зміни в роботі ППО. За словами глави держави, нововведення мають покращити захист неба.

05 лютого 2026
