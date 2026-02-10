Зеленський дозволив служити чоловікам 60+
Українці, старші за 60 років, зможуть піти на службу за контрактом
Як передає RegioNews, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Умови укладення контракту для осіб 60+:
- Строк служби: контракт із такими особами укладається строком на 1 рік. Під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.
- Згода командира: обов'язковою умовою є наявність листа (письмової згоди) від командира військової частини, де людина планує служити.
- Стан здоров'я: кандидат має бути визнаний придатним до служби військово-лікарською комісією (ВЛК).
- Процедура подання: заява та згода командира подаються до ТЦК і СП за місцем проживання.
- Офіцерський склад: для осіб, які претендують на офіцерські посади, згода командира частини має бути додатково погоджена Генеральним штабом ЗСУ.
Як зазначається, в разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував важливі зміни в роботі ППО. За словами глави держави, нововведення мають покращити захист неба.
26 січня 2026, 22:28Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52Україна готується до нових переговорів щодо завершення війни
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
