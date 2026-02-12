У Львові іномарка збила пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 57-річний водій Mercedes-Benz збив 71-річну місцеву жительку. Внаслідок аварії жінку госпіталізували з травмами.

"За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

